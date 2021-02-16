توسكيتس يكشف نتيجة التحقيق حول تسريب عقد ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

كشف كارليس ​توسكيتس​ رئيس نادي ​برشلونة​ المؤقت، عن حقيقة تسريب عقد مهاجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، من داخل أروقة العملاق الكتالوني.



وكانت صحيفة "آل موندو" الإسبانية قد كشفت قبل أسابيع تفاصيل عقد ميسي بالكامل مع برشلونة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا لأن الأرجنتيني الدولي يتحصل على مبلغ يتخطى 555 مليون يورو في 4 سنوات من 2017 وحتى 2021.

وقال توسكيتس لشبكة "Btv Sports" العالمية:" عقد ميسي لم يُسرب من داخل برشلونة".

وتابع:" هذا نتاج بحثنا خلال الأيام الماضية والتحقيق الذي حصل من قبل الإدارة لمعرفة المتسبب في تسريب العقد".

وأضاف:" لم يطلب أي مسؤول العقد للاطلاع عليه".

يذكر أن ميسي قد قرر مقاضاة توسكيتس وبعض المسؤولين السابقين في برشلونة مثل جوسيب ماريا بارتوميو لاتهامهم بتسريب العقد.