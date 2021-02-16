غراي يوضح سبب رحيله عن ليستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

كشف اللاعب ديماري غراي أنه لم يُعرض عليه عقد جديد من قبل نادي ​ليستر سيتي​، لافتا إلى أنه عرف الموسم الماضي أنه ليس لديه مستقبل تحت قيادة بريندان رودجرز.



وقال غراي: "لا، لم يكن هناك عرض عقد، ولم تكن هناك أية مناقشات حوله. لم أذهب لأطلب واحد لأنني أريد أن أكون في ناد يريدني ويقيّمني. لم أشعر بذلك، لم أكن ألعب. لم آخذ الأمر على محمل شخصي، إنها مجرد كرة قدم".

وأضاف: "أجرينا عددًا قليلاً من الدردشات طوال الموسم الماضي. تم توضيح ما إذا كنت أرغب في المضي قدمًا".