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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسرائيل تعرض خدماتها لاستضافة يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021
أفادت تقارير صحافية أن إسرائيل عرضت خدماتها لاستضافة مباريات من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم والتي تأجلت لتقام الصيف المقبل.
ومن المقرر أن تقام المباريات من الفترة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز في 12 مدينة، بمشاركة 24 منتخبا، بعد تأجيلها من صيف العام 2020 بسبب إنتشار فيروس كورونا.
ولا يزال الأمر يكتنفه الغموض بشأن ما إذا كان يمكن لقيود السفر التي تفرضها كل دولة، تغيير سيناريو البطولة وهو الأمر الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.