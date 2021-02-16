اسرائيل تعرض خدماتها لاستضافة يورو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أفادت تقارير صحافية أن ​إسرائيل​ عرضت خدماتها لاستضافة مباريات من بطولة ​كأس أمم أوروبا لكرة القدم​ والتي تأجلت لتقام الصيف المقبل.



ومن المقرر أن تقام المباريات من الفترة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز في 12 مدينة، بمشاركة 24 منتخبا، بعد تأجيلها من صيف العام 2020 بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​.

ولا يزال الأمر يكتنفه الغموض بشأن ما إذا كان يمكن لقيود السفر التي تفرضها كل دولة، تغيير سيناريو البطولة وهو الأمر الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.