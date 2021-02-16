سان جيرمان يضع عينه على نجم اتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

يسعى نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي للحصول على نجم ​اتلتيكو مدريد​ الحالي وريال مدريد السابق في الميركاتو الصيفي المقبل.



وانتقل ​ماركوس يورينتي​ الى صفوف الروخي بلانكوس في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، بحثًا عن فرص أكبر للمشاركة.

وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن سان جيرمان يراقب يورينتي هذا الموسم، ويسعى لضمه في الصيف المقبل.

يذكر أن يورينتي شارك هذا الموسم في 27 مباراة مع الاتلتي في مختلف البطولات، ونجح في إحراز 8 أهداف مع 8 تمريرات حاسمة لزملاءه.