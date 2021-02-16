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لينو: توقفت عن متابعة وسائل التواصل بعد إنتحار انكه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

كشف حارس مرمى فريق ​أرسنال​ بيرند لينو أنه توقف عن قراءة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طُلب منه ذات مرة تقليد روبرت إنكه، حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق الذي انتحر في عام 2009.

وقال لينو: "لقد خضت مباراة سيئة للغاية ثم قال لي أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي 'افعلها مثل إنكه. منذ أن قرأت هذا أدركت أن هناك الكثير من الأشخاص الأغبياء على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو سبب عدم قراءتي لها حتى عندما يكون كل شيء على ما يرام. لا أحتاج ذلك، لا يجعلني أفضل، إنه يضيع الوقت".

وأضاف: "هناك الكثير من الأشخاص المزيفين الذين يختبئون وراء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتجعلك تشعر بالسوء. في كثير من الأحيان من خلال العنصرية وإساءة معاملة العائلات. إنه يؤثر على حياتك، ما هو الهدف؟"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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