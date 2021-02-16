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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو: نحترم بورتو لكن هدفنا واضح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021
شدد البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، على أن فريقه يحترم خصمه بورتو البرتغالي، وذلك قبل مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" غدًا لدينا مباراة مهمة للغاية أمام فريق قوي جدًا، وأتمنى أن تكون بداية المسيرة الطويلة التي نريد السير فيها حتى المباراة النهائية".
وأضاف:" أحترم الخصم، لكن هدفنا واضح ونركز بنسبة 100%، هيا بنا يا شباب!".
يذكر ان اليوفي ودع المسابقة من ربع النهائي بموسم (2018-2019)، ومن دور الـ 16 في موسم (2019-2020).