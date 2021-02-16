رونالدو: نحترم بورتو لكن هدفنا واضح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

شدد البرتغالي المخضرم كريستيانو ​رونالدو​ نجم ​يوفنتوس​ الايطالي، على أن فريقه يحترم خصمه ​بورتو​ البرتغالي، وذلك قبل مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" غدًا لدينا مباراة مهمة للغاية أمام فريق قوي جدًا، وأتمنى أن تكون بداية المسيرة الطويلة التي نريد السير فيها حتى المباراة النهائية".

وأضاف:" أحترم الخصم، لكن هدفنا واضح ونركز بنسبة 100%، هيا بنا يا شباب!".

يذكر ان اليوفي ودع المسابقة من ربع النهائي بموسم (2018-2019)، ومن دور الـ 16 في موسم (2019-2020).