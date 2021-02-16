بعد أن رفضها كونتي.. انييلي يحصل على جائزة الخنزير الذهبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

وافق رئيس نادي ​يوفنتوس​ ​أندريا أنييلي​ الحصول على جائزة الخنزير الذهبي الساخرة، بعد أن رفضها ​أنتونيو كونتي​ مدرب ​الانتر​.



وتُمنح هذه الجائزة لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، ويتسلمها الفائز بغرض الدعابة والسخرية.

وكان الانتر خسر خرج من نصف نهائي كاس ايطاليا على يد يوفنتوس، وجرى مناوشة قوية بين كونتي ورئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي، حيث قام مدرب الانتر برفع إصبعه الأوسط تجاه دكة إحتياط يوفنتوس، الأمر الذي أثار حفيظة أنييلي الذي رد عليه قائلا: "أيها الأحمق اللعنة عليك".

وقال أنييلي بعد الحصول على الجائزة: "بين الحين والآخر يقود الشغف في عملنا إلى تجاوز قواعد الأخلاق الحميدة، كان التعاون مع كونتي إنتهى بشكل جيدة".