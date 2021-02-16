الدوري المصري: مصر المقاصة يتخطى البنك الأهلي بهدف يتيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من ​الدوري المصري​ لكرة القدم، حقق فريق ​مصر المقاصة​ فوزا مهما على ​البنك الأهلي​ بهدف يتيم في المباراة التي جرت على ملعب المقاولون العرب.



وقد تلقى لاعب البنك الأهلي محمد فتحي محمد بطاقة حمراء في الدقيقة السادسة عشر، الأمر الذي ساعد فريق مصر المقاصة على تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب شيمليس بيكيلى.

وبهذا الفوز صعد مصر المقاصة إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.