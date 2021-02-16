لوبيتيغي يشيد بخط هجوم بوروسيا دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

اعرب جولين ​لوبيتيغي​ مدرب فريق ​اشبيلية​ الاسباني عن حماسه للمشاركة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل لقاء ​بوروسيا دورتموند​ في دور الـ 16 من ​دوري الابطال​.



واشاد لوبيتيغي بخط هجوم الفريق الألماني، معتبراً اياه أحد أفضل خطوط الهجوم في العالم، خاصة مع وجود النروجي إرلينغ هالاند بصفوفه.

وشدد المدرب الباسكي على أن بوروسيا جاهز للوصول إلى المرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا".

ويرى لوبيتيغي أنه من المبكر الحديث عن تأهل فريقه إلى دور الثمانية، خاصة امام فريق ينافس على لقب الدوري الألماني وجاهز للوصول إلى نهائي أبطال أوروبا.

ويستضيف إشبيلية نظيره دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.