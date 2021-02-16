الأسترالي كاليب يسعى للاحتفاظ بالقميص الأخضر في طواف الإمارات

استقطبت سمعة طواف الإمارات التي اكتسبها عن جدارة باعتباره «بطولة عالم» لسباقات السرعة أفضل الدراجين المتخصصين في هذه النوعية من السباقات وأساطيرها للمشاركة في النسخة الثالثة للحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي يقام على أرض التسامح بين 21 و27 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويسعى الأسترالي كاليب إيوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي الذي يظهر في الطواف للعام الثالث على التوالي للاحتفاظ بالقميص الأخضر المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط والذي حصل عليه العام الماضي.

ويعد كاليب أحد أبرز الدراجين المتخصصين في السرعة وسبق أن فاز بـ3 مراحل في طواف الإمارات منها مرحلتان على سد حتا الشهير، و5 مراحل في طواف فرنسا و3 مراحل في طواف «جيرو دي إيطاليا» و مرحلتان في طواف «فيوليتا اسبانيا».

ولن يكون طريق كاليب إلى القميص الأخضر سالكاً في طواف الإمارات 2021، حيث يواجه منافسة قوية من سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب الذي سبق أن فاز بإحدى مراحل طواف الإمارات وهو صاحب القميص الأخضر وبطل مرحلتين في طواف فرنسا 2020، وبطل 3 مراحل لطواف «جيرو دي إيطاليا» (2018) وبطل 3 مراحل لطواف «فيوليتا اسبانيا» (2019 و2020).

كما تضم قائمة المنافسين على القميص الأخضر الفائز بالمرحلة الافتتاحية للعام الماضي لطواف الإمارات، الألماني باسكال أكرمان دراج فريق (بورا - هانسغروهي)، الذي سيتطلع إلى تكرار نجاحه في ظهوره الثاني في السباق، والدراج الكولومبي فرناندو جافيريا (فريق الإمارات)، الفائز بمرحلة في النسخة الأولى من السباق.

ويبرز ضمن القائمة أيضاً الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي وهو صاحب القميص الأخضر في النسخة الثانية لطواف الإمارات 2019، وبطل طواف «جيرو دي إيطاليا» 5 مرات وأكثر الدراجين خبرة في طواف الإمارات بعد مشاركته في النسخ الثلاث الماضية، إضافة إلى عدة مشاركات وألقاب حققها في طوافي دبي وأبوظبي سابقاً.

ويتطلع الإيطالي جياكومو نيزولو دراج فريق كهوبيكا أسوس الجنوب إفريقي بدوره للمنافسة على القميص الأخضر في النسخة الثالثة لطواف الإمارات، وهو متخصص في سباقات الطريق والسرعة وسبق أن فاز مرتين بطواف «جيرو دي إيطاليا» في نسختي 2015 و2016.

وأكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أن طواف الإمارات العالمي إضافة نوعية للرياضة في قارة آسيا ولرياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، واصفاً الحدث بالفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للمشاركة القياسية من كبار الدراجين في العالم وأبرز الفرق المحترفة، مشيراً إلى أن طواف الإمارات وبفضل التنظيم الرائع بصدد تحقيق نجاحات مستمرة من عام لآخر، ومتمنياً أن تكون النسخة المقبلة أكثر تميزاً وتترجم المكانة العالمية للطواف على الصعيد الدولي رغم أنه يقام في ظروف صحية استثنائية.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية أن إقامة الطواف في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم رسالة من الإمارات حول نجاحها في التحكم في الجائحة وقدرتها على استضافة فعاليات رياضية كبيرة وسط إجراءات وقائية وقواعد صحية صارمة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على جهودها المتواصلة في التنظيم الرائع الذي يعكس الصورة الجميلة للإمارات.

وصرح الشعفار أن التطور الكبير على مستوى التنظيم ونوعية الدراجين المشاركين في الطواف أحدثا نقلة نوعية في رياضة الدراجات الهوائية التي شهدت بدورها تطوراً كماً ونوعاً، حيث تضاعف عدد الممارسين لهذه الرياضة بشكل تصاعدي في السنوات الأخيرة سواء في فئة الهواة أو المحترفين من الجنسين، مؤكداً أن الطواف حقق العديد من المكاسب على المستوى المحلي وشكل حقلة مهمة في عملية التطوير لرياضة الدراجات في الدولة.

وأوضح الشعفار أن مشاركة نخبة الفرق في العالم وأفضل الدراجين يؤكد المكانة التي وصل إليها طواف الإمارات على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن التنظيم نال إعجاب كل المشاركين والمتابعين وأن اللجنة المنظمة تبذل جهوداً كبيرة من أجـل نيل ثقة الدراجين وفرقهـم، وموضحاً أن التنظيم المميز يفسح المجال أمام الدراجين لتقديم أفضل مستوياتهم وهو الأمر الذي ينعكس على روعة الحدث واستمتاع الجمهور وعشاق رياضة الدراجات الهوائية في كل مكان في العالم باعتباره منقولاً تلفزيونياً إلى مختلف الدول في جميع القارات، ومنوهاً بأن كل أنظار عشاق هذ الرياضة ستكون على طواف الإمارات باعتباره الأول في العام الجديد.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي قائلاً: بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي واجهتها الرياضة بسبب الجائحة، أتوقع أن يزيد مستوى الإثارة في طواف الإمارات باعتباره أول سباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي وهو اختبار حقيقي لجاهزية الفرق والدراجين للموسم الجديد.