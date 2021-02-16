شكرا لقرائتكم خبر عن الذئاب مع زيدان والإمارات يواجه أبوظبي في ثاني أيام كأس دبي إيفزا للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الأربعاء، اليوم الثاني من منافسات كأس دبي إيفزا الذهبية2021 للبولو، حيث تقام مباراتان هامتان الأولى متكافئة بين فريق ذئاب دبي «كافو» وفريق زيدان السعودي، وتقام في الساعة الثانية بعد الظهر. والثانية بين فريق الإمارات ونظيره فريق أبوظبي وتقام عند الرابعة عصراً.

ففي مباراة فريق ذئاب دبي «كافو» بقيادة حبتور الحبتور وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان تكاد تتساوى الكفتان كما يتوقع الخبراء والمحللون، فكل فريق لديه هانديكاب 18 جول، ويمثل ذئاب دبي «كافو» كل من حبتور الحبتور وكيان هول وتوماس بيريزفورد وموزيو اليجاندرو، وفي المقابل يمثل فريق زيدان كل من عمرو زيدان ومانويل بلازا وديل كاريل وسيمون برادو.

وكان الفريقان وخيولهما استعدوا نسبياً خلال مشاركتهما الماضية في بطولة الماسترز، وإن كان هناك تغيير في بعض الوجوه بسبب ارتفاع مستوى البطولة والهانديكاب، ولهذا السبب فإن أوراق الفريقين لا تزال سرية، ومن ثم يصعب التكهن لمن ستكون الغلبة.

أما المباراة الثانية فهي لقاء فوق السحاب، حيث تجمع بين فريق الإمارات (17 جول ) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتيفيرد وتوماس بانيللو وجوليرمو، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني وبوتيستا وجونزالو والفريدو كابيللا.

ولعل خيول الفريقين سيكون لها دور في ترجيح كفة فريق على آخر، خاصة أن البداية ستكون حذرة من الفريقين رغم أفضلية الإمارات بسبب فارق الهانديكاب «نصف جول» والغموض الذي تتسم به المباراة لعدم معرفة كل منهما لنقاط قوة وضعف خصمه ليبني عليها خطته.