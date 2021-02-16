هالاند يحث دورتموند على ردّ فعل قاري أمام إشبيلية

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برلين : حثّ المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند زملاءه في نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نفض غبار فترتهم السيئة في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحلّون على إشبيلية الإسباني الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن نلتزم بخطة المباراة ونحاول تقديم اداء جيد".

تابع قبل المباراة المقررة على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان": "إشبيلية فريق قوي. يجب أن نستعيد مستوانا مجددا ونقدّم كل ما في وسعنا على أرض الملعب كي نحصل على فرصة".

ويمرّ دورتموند في فترة سيئة في الدوري، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في آخر ست مباريات.

تابع المهاجم البالغ 20 عاما "إذا لعبنا كما في المباريات الأخيرة، لن نحصل على أية فرصة"، علما بأن فريقه فاز ثلاث مرات في آخر 8 مباريات في مختلف المسابقات.

سجّل النروجي ستة أهداف في أول أربع مباريات ضمن دور المجموعات، قبل أن يغيب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

بعد ضمان الفريق الاصفر صدارة مجموعته بالفوز على أرض زينيت الروسي 2 1 في كانون الاول/ديسمبر، انقلبت حياته رأسا على عقب.

تحوّلت فرحة بلوغ دور الـ16 إلى نكسة، بعد خسارة مذلة على ارضه أمام شتوتغارت 1 5 في الدوري المحلي شهدت ارتكاب اخطاء دفاعية عدة.

أقيل مدربه السويسري لوسيان فافر في اليوم التالي، بعد سنتين على رأس ادارته الفنية. رُقّي مساعده إدين ترزيتش (38 عاما) إلى منصب مدرب موقت حتى نهاية الموسم، لكن النتائج لم تتحسّن كثيرا.

يوم الاثنين، أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ان مدرّبه المميز ماركو روزه (44 عاما) سيتولى تدريب دورتموند في الموسم المقبل.

ستكون أول مهمة لروزه أن يعيد موقع دورتموند كثاني أفضل فريق في ألمانيا بعد العملاق بايرن ميونيخ.

ومنذ تولي ترزيتش مهمته، أحرز دورتموند 14 نقطة في الدوري من أصل 30 ممكنة.

احتاج الفريق الى الهدف الثالث والعشرين لهالاند في 23 مباراة هذا الموسم، ليتجنب خسارة أمام هوفنهايم الواقع في وسط الترتيب (2 2) السبت الماضي.

نتيجة تركت دورتموند في المركز السادس في ترتيب البوندسليغا، بفارق 16 نقطة عن بايرن المتصدر!

هدف آخر من هالاند سمح لدورتموند بالفوز على بادربورن من الدرجة الثانية 3 2 بعد التمديد، في دور الـ16 من مسابقة الكأس مطلع الشهر الجاري.

إشبيلية"رائع"

خلافا لدورتموند، فاز إشبيلية في مبارياته التسع الأخيرة، بينها انتصار لافت على برشلونة 2 صفر في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية.

حذّر ترزيتش "سجلوا ضعف ما تلقوه من الاهداف. مهاجموهم ومدافعوهم رائعون".

تابع "إذا قارننا المستوى، يملك إشبيلية أفضلية واضحة، لكن التأهل الى الدور التالي هو هدفنا الواضح".

واهتزت معنويات دورتموند أكثر بعد الخسارة في الدوري ضد فرايبورغ 1 2 قبل عشرة أيام، وهي أول خسارة منذ أكثر من عقد أمام فريق من الغابة السوداء "بلاك فوريست".

امتعض ترزيتش "ارتكبنا مجددا اخطاء لا يجب الوقوع فيها"، في سلسلة ضمن ثماني هزائم في الدوري لهذا الموسم، أي اكثر بخسارة من كامل الموسم الماضي.

وفيما سجّل هالاند واليافع الانكليزي جايدون سانشو السبت الماضي، لم ينجح كلاهما بتقديم مستوى يمنح دورتموند مستوى ثابتا في المسابقات المحلية.

كان القائد العائد من الاصابة ماركو رويس عاديا ضد فرايبورغ لدرجة انه تحوّل إلى بديل في المواجهة ضد هوفنهايم، حيث اصبح فريقه على بعد 6 نقاط من المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

وبحال إخفاقه بالتأهل الى دور المجموعات من المسابقة القارية الاولى، سيهدر دورتموند فرصة الحصول على 30 مليون يورو (36 مليون دولار) على الاقل.