شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ السودانى.. كيف يفكر موسيمانى في تعويض الغيابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي، مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى لانطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقبه الذي أحرزه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

يدخل الأهلي المباراة منتشيا بتتويجه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ويعانى الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، من غياب أكثر من لاعب، يأتي في مقدمتهم على معلول وصلاح محسن ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر، بالإضافة لحسين الشحات الموقوف.

ونستعرض البدلاء التي يفكر بها موسيمانى لتعويض الغائبين..

محمود وحيد بدلًا من معلول

سيكون موسيماني مجبرا على الدفع بمحمود وحيد بديلا لعلى معلول المصاب وغياب أيمن أشرف بعد غيابه عن المباراة بداعى الإجهاد، وستكون فرصة لظهير الأهلى للإعلان عن نفسه وإثبات أحقيته بالفرصة.

ياسر إبراهيم قلب الدفاع

وسيكون ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجوار بدر بانون، والذى جربها في مباراة بايرن ميونخ وتقديمه أداء اعتبره البعض بطوليًا بعد دخوله كبديل اضطراريًا لمعلول.

عودة أجايي ..وجاهزية كهربا

ويفكر موسيمانى في الدفع بالنيجيرى أجايي أساسيا بعد الظهور الجيد مع الفريق فى المونديال فى الربع ساعة الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي ضمن مكاسب مونديال الأندية للأهلي، لما قد يعطيه المهاجم النيجيري للنادي الاهلي من مرونة تكتيكية سواء باللعب كجناح أيسر أو مهاجم أو مهاجم وهمي.

وكذلك تواجد كهربا كلها حلولًا قد تُعطي موسمياني أريحية فى ظل غياب حسين الشحات، وعدم قدرة طاهر محمد طاهر على اللعب فى مركز الجناح الأيمن.