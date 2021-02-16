شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد الغنى والمثلوثى وروقا لقائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد عبد الغنى وحمزة المثلثوى ومحمد أشرف روقا، واستبعاد محمد عواد ومحمد عبد السلام وأحمد عيد.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو- شيكابالا – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل

وعقد البرتعالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة فنية مع اللاعبين، على هامش المران الذى أقيم اليوم، وطلب المدير الفني من اللاعبين يذل أقصى جهد أمام الإسماعيلي، لمواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والتكتيكية، لتطبيقها في مران اليوم، وقام المدير الفني بنقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأدى اللاعبون تدريبات تكتيكية وفنية.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.