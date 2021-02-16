شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى بمران تكتيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد البرتعالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة فنية مع اللاعبين، على هامش المران، وطلب المدير الفني من اللاعبين يذل أقصى جهد أمام الإسماعيلي، لمواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والتكتيكية، لتطبيقها في مران اليوم، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأدى اللاعبون تدريبات تكتيكية وفنية.

ومن المنتظر أن يعلن البرتغالى باتشيكو قائمة الفريق التى ستدخل معسكل مغلق عقب التدريب الذى انتهى منذ قليل.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.