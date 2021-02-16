شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمال مديرا فنيا لسلة الزمالك سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك تولى محمد جمال، منصب المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة سيدات، خلفا لعماد محمود الذى تقدم باستقالته خلال الساعات الماضية.

وجاء تولى محمد جمال بعد استقالة عماد محمود من منصبه، على خلفية تراجع نتائج سيدات السلة بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة، لعدم التعاقد مع محترفة للفريق، للاستعانة بها خلال المباريات ، في بطولة السوبر ، بعد رحيل وبر المحترفة الأمريكية عن صفوف الفريق الأبيض .

يذكر أن محمد جمال كان يتولى القيادة الفنية لفريق سيدات سلة وادى دجلة، قبل تولى قيادة سيدات الزمالك .

وغادرت المحترفة الأمريكية شايلا كوبر، لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، فريق السيدات، القاهرة، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعبة وبعض لاعبات الفريق، خلال الأسابيع الماضية والتى على إثرها تم إيقافها وتحويلها للتحقيق، وبدأ المدير الفني في البحث عن بديل.

وبعد الاستقرار على بديل للمحترفة، عرض المدير الفنى تحمل تكاليف تذاكر طيران استقدامها إلى مصر، والمشاركة مع الفريق في أسرع وقت، إلا أن هذا لم يحدث، ليخوض الفريق مباريات في مختلف المنافسات دون لاعبة محترفة.