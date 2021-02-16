معلومة رياضية: عبد الحليم على الهداف التاريخى للزمالك أمام الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غدا فريقا الزمالك والاسماعيلى على استاد القاهرة ضمن منافسات الدورى المصرى للموسم الحالى 2020 - 2021، ويعتبر عبدالحليم علي هو الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك أمام الدراويش، حيث أحرز نجم الزمالك 8 أهداف في مرمى الفريق الساحلى.بينما يعد عوض عبد الرحمن هو هداف الإسماعيلى فى شباك الزمالك بنفس الرصيد من الأهداف.

اللقاء الأول بين الزمالك والاسماعيلى في المسابقة كان في السابع من نوفمبر من عام 1948 وحسمه الإسماعيلي بهدفين نظيفين.بينما حسم الزمالك 48 مباراة لمصلحته في الدوري على حساب الإسماعيلي مقابل 32 للدراويش و32 تعادل حسم الموقف.

وأمطر الزمالك شباك الدراويش بـ 138 هدفًا واستقبل 116 في مرماه، ويعتبر علي عمر، نجم الإسماعيلي، هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين بالدوري في أول مباراة تاريخية جمعتهما بالمسابقة موسم 1948-1949.

ولم يتمكن الزمالك من تحقيق أي انتصار على الإسماعيلي حتى ثالث مباراة تاريخية جمعتهما بالدوري، حيث خسر مباراتي الدور الأول لموسم 1948-1949.

مباراة الدور الثاني لموسم 1956-1957 هي أكثر مباراة شهدت غزارة تهديفية على مدار تاريخ مباريات الزمالك والاسماعيلي بالدوري، وسُجل خلالها 8 أهداف بفوز الدراويش بنتيجة 5-3.

أما الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان من نصيب الزمالك في لقاء القاهرة والدور الثاني لموسم 1995-1996بنتيجة 5/2.