شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم دكرنس 4-0 فى كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سموحة على نظيره دكرنس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن دور الـ 32 من كأس مصر، ليحسم الفريق السكندري تأهله لدور الـ 16 وينتظر الفائز من مباراة بيراميدز والعبور.

أحرز أهداف سموحة في شباك دكرنس كلا من أحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي وديريك نيسيبامبي وحسام حسن.

ويترقب سموحة نتيجة مباراة بيراميدز والعبور، التى تأجلت بسبب ارتباط الأول بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، لمعرفه منافسة في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

شهدت مباراة سموحة ودكرنس سقوط الأمطار بغزارة خاصة في الشوط الثانى لكن هذا لم يؤثر على أداء لاعبي سموحة الذين تألقوا ونجحوا في تسجيل 4 أهداف حيث جاء الهدف الأول بالدقيقة 27 عن طريق أحمد عبد القادر بينما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق عبد الكبير الوادي والهدف الثاني جاء عن طريق ديريك نيسيبامبي في الدقيقة 69 قبل تسجيل حسام حسن الهدف الرابع قبل انتهاء المباراة بدقيقتين.

وشهدت المباراة تعرض محمود عزت مدافع سموحة للإصابة في نهاية الشوط الأول ليخرج مصابا ولا يستطيع استكمال اللقاء ليشارك بدلا منه أطهر الطاهر.