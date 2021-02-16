الامارات | هالاند يحث دورتموند على ردّ فعل "أوروبي" أمام إشبيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يحث دورتموند على ردّ فعل "أوروبي" أمام إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند زملاءه في نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نفض غبار فترتهم السيئة في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحلّون على إشبيلية الإسباني غدا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن نلتزم بخطة المباراة ونحاول تقديم اداء جيد". وتابع قبل المباراة المقررة على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان": "إشبيلية فريق قوي. يجب أن نستعيد مستوانا مجددا ونقدّم كل ما في وسعنا على أرض الملعب كي نحصل على فرصة".

ويمرّ دورتموند في فترة سيئة في الدوري، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في آخر ست مباريات. وتابع المهاجم البالغ 20 عاما "إذا لعبنا كما في المباريات الأخيرة، لن نحصل على أية فرصة"، علما بأن فريقه فاز ثلاث مرات في آخر 8 مباريات في مختلف المسابقات. وسجّل النروجي ستة أهداف في أول أربع مباريات ضمن دور المجموعات، قبل أن يغيب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

إشبيلية "رائع"

خلافا لدورتموند، فاز إشبيلية في مبارياته التسع الأخيرة، بينها انتصار لافت على برشلونة 2-صفر في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية. وحذّر المدرب المؤقت في دورتموند ترزيتش، الذي حل بديلا للسويسري فافر: "سجلوا ضعف ما تلقوه من الاهداف. مهاجموهم ومدافعوهم رائعون". وتابع "إذا قارننا المستوى، يملك إشبيلية أفضلية واضحة، لكن التأهل الى الدور التالي هو هدفنا الواضح".

واهتزت معنويات دورتموند أكثر بعد الخسارة في الدوري ضد فرايبورغ 1-2 قبل عشرة أيام، وهي أول خسارة منذ أكثر من عقد أمام فريق من الغابة السوداء "بلاك فوريست". وامتعض ترزيتش "ارتكبنا مجددا اخطاء لا يجب الوقوع فيها"، في سلسلة ضمن ثماني هزائم في الدوري لهذا الموسم، أي اكثر بخسارة من كامل الموسم الماضي.

وفيما سجّل هالاند واليافع الانجليزي جايدون سانشو السبت الماضي، لم ينجح كلاهما بتقديم مستوى يمنح دورتموند مستوى ثابتا في المسابقات المحلية.

كان القائد العائد من الاصابة ماركو رويس عاديا ضد فرايبورغ لدرجة انه تحوّل إلى بديل في المواجهة ضد هوفنهايم، حيث اصبح فريقه على بعد 6 نقاط من المراكز المؤهلة الى دوري الابطال. وبحال إخفاقه بالتأهل الى دور المجموعات من المسابقة القارية الاولى، سيهدر دورتموند فرصة الحصول على 30 مليون يورو (36 مليون دولار) على الاقل. وفيما لا تزال مباريات الدوري الالماني تقام وراء أبواب مغلقة بسبب بروتكول فيروس كورونا، يتوقع أن تبلغ خسائر دورتموند نحو 70 مليون يورو هذا الموسم.

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