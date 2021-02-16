الامارات | واين روني يدعو للتخلي عن تقنية "الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن واين روني يدعو للتخلي عن تقنية "الفار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي واين روني رابطة الدوري الممتاز للتخلي عن تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، لأنها تقتل الحماسة والعلاقة بين اللاعبين والمشجعين على حد تعبيره. ويشرف روني حاليًا على تدريب دربي كاونتي في الدرجة الاولى "تشامبيونشيب"، حيث لا تعتمد التقنية بسبب القيود المادية. وقال المهاجم السابق "خلال متابعتي لمباريات الدوري الممتاز، هناك بعض القرارات المحبطة بسبب (الفار)، ولا تفهم كيف اتخذوا هذا القرار أو ذاك".

وتابع "أعتقد شخصيًا أن كرة القدم أفضل من دونها. حتى ولو أنك تشعر بالإحباط في بعض الأحيان بعد المباريات، لكن علينا الاعتماد على الحكام للقيام بالمهمة بأفضل ما لديهم". وأردف اللاعب المتوج بلقب البرميرليغ في خمس مناسبات "حتى ولو أنك لا توافق على بعض القرارات، يجب أن نسمح لهم (الحكام) القيام بعملهم واحترام آرائهم". ولم يخجل روني يومًا من التعبير عن رأيه بوجه الحكام عندما كان لاعبًا، لكنه يعتقد أن العلاقة مع الجماهير قد تتنفي بسبب حكم الفيديو المساعد حتى مع عودة المشجعين الى الملاعب.

ورأى روني أن التقنية "تسلب المشاعر والحماسة من اللحظة ذاتها. أتذكر بعض الاهداف التي سجلتها حيث كنت متسللا أحيانًا وأحيانًا أخرى لها. تلتفت سريعًا الى حكم الخط وترى رايته منخفضة وتستمر في احتفالك". وأكد "إنها المرة الوحيدة التي يشعر فيها المشجعون بالرابط مع فريقهم ولاعبهم عندما يحتفلون بهدف معًا. إذا لم يكن ذلك موجودًا ستفقد العلاقة التي تجمع اللاعبين بالجماهير".

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