شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل «كاف» تحديد موعد مباراة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة احمد مجاهد، من مسؤولي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، سرعة تحديد موعد مباراة المنتخب امام نظيره الكيني.

ويلتقي المنتخب الوطني، خلال شهر مارس المقبل، مع نظيره الكيني، في نيروبي، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وشدد مجاهد، ضرورة حسم موعد المباراة مبكراً حتي يتثني اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسفر، خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة في جميع دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.