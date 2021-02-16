شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للمنتخب يرفض حضور مباراة الأهلي والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، وجهازه المعاون، حضور مباراة الأهلي والمريخ السوداني.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ، عند التاسعة مساء الثلاثاء، علي أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولي لدوري المجموعات، لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وبرر الجهاز الفني رفضه الحضور، بأن المباراة لا يوجد فيها سوي فريق مصري واحد، والأجدي حضور مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، حضوره مباراة الزمالك، والإسماعيلي، المقررة الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري، من مدرجات استاد القاهرة.