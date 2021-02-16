شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي تهدد انضمام محمد شريف للمنتخب في معسكر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أ ن محمد شريف، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد لا يتواجد في معسكر المنتخب.

وسيدخل المنتخب الوطني، معسكر مغلق، في شهر مارس المقبل، استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» رغم ظهور شريف، بمستوي متميز، خلال المباراة الأخيرة للمنتخب، واحرازه هدف خلالها، الا ان جلوسه علي دكة بدلاء الأهلي، وعدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة بصفة أساسية، يهدد انضمامه للمعسكر المقبل، خصوصاً وان الجهاز الفني، يبحث عن المجموعة الجاهزة من اللاعبين.