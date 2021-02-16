شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاهلي يكشف موعد عودة ناصر ماهر وكريم نيدفيد ووليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، موقف خماسي الفريق المصاب، مشيرا إلى أن كريم نيدفيد وناصر ماهر سينتظمان في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

من جانبه قال أبو عبلة، أن كريم نيدفيد يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وسينهي القياسات العضلية التي يؤديها خلال أيما ثم سيشارك في التدريبات الجماعية، بينما يشارك ناصر ماهر الذي كان يعاني من إصابة في الكتف في التدريبات بشكل جزئي خلال أسبوع .

وتابع"محمد محمود بدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل، وسيبدأ المشاركة في التدريبات بشكل جزئي بعد شهر كامل بينما يواصل وليد سليمان برنامجة التأهيلى وأمامه ثلاثة أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات بعد إعلان جاهزيته بشكل كامل .