شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ينتظر دولارات برونزية العالم لصرف المكافأت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتظر إدارة النادى الاهلي وصول مكافأة الفوز ببرونزية كاس العالم للاندية التى أقيمت مؤخرا فى قطر وذلك من أجل صرف المكافأت التى قررتها للاعبين بحصول كل لاعب على 300 ألف جنيه وشهر مكافأة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ومعاونيه كما ينص تعاقده مع القلعة الحمراء بواقع 125 ألف دولار، فيما تدرس الإدارة تأجيل حفل تكريم الفريق بسبب كورونا وسيتم تحديد موعد مناسب أملا فى أن تنحسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحصل النادي على مبلغ 2.5 مليون دولار مكافأة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، وذلك بواقع مليون دولار نظير المشاركة في المسابقة ، ومليون جنيه أخرى مكافأة التأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار مكافأة الحصول على الميدالية البرونزية.