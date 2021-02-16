شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجهاز الفني للمنتخب يوضح حقيقة طلب «البدري» زيادة عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب، مصر، عما تردد حول طلب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، زيادة عقده.

وقال المصدرفي تصريحات خاص لـ«المصري اليوم» إن البدري، لم يطلب علي الإطلاق أي زيادة في عقده وان العقد المبرم، بين المدير الفني، ومسؤولي اتحاد الكرة، ينص علي زيادة سنوية، قيمتها 10 % تزيد بصورة تلقائية بحلول العام الجديد.

وأضاف المصدر، أن العقد المبرم مع البدري، تم توثيقه ولايمكن بأي حال تعديل أي بنود بالزيادة فيه الا بعد انتهاء العقد، والا اصبح العقد باطل من الناحية القانونية.