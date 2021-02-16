شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مشاركات المريخ السودانى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المريخ السوداني، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويشارك فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا للمرة ال24 في تاريخه ليكون ضمن أكثر أندية القارة مشاركة في البطولة. وكانت أول مشاركة للمريخ في البطولات الافريقية عام 1971، ونجح في هذا العام في الوصول إلى الدور الثاني للبطولة قبل أن يخرج أمام أشانتي كوتكو الغاني بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعد المريخ، صاحب الإنجاز الأوحد بالكرة السودانية قاريًا بفوزه ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1989.

وكان أفضل إنجاز لفريق المريخ في بطولة دوري ابطال افريقيا، هو وصوله إلى الدور قبل النهائي للبطولة عام 2015، حيث خسر وقتها من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتعد الإنجازات الأكبر للفريق السوداني في البطولات المحلية، حيث فاز ببطولة الدوري 22 مرة ومسابقة الكأس 25 مرة.