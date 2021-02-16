شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مشاركات المريخ السودانى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الاهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المريخ السوداني، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.
ويشارك فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا للمرة ال24 في تاريخه ليكون ضمن أكثر أندية القارة مشاركة في البطولة. وكانت أول مشاركة للمريخ في البطولات الافريقية عام 1971، ونجح في هذا العام في الوصول إلى الدور الثاني للبطولة قبل أن يخرج أمام أشانتي كوتكو الغاني بضربات الجزاء الترجيحية.
ويعد المريخ، صاحب الإنجاز الأوحد بالكرة السودانية قاريًا بفوزه ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1989.
وكان أفضل إنجاز لفريق المريخ في بطولة دوري ابطال افريقيا، هو وصوله إلى الدور قبل النهائي للبطولة عام 2015، حيث خسر وقتها من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتعد الإنجازات الأكبر للفريق السوداني في البطولات المحلية، حيث فاز ببطولة الدوري 22 مرة ومسابقة الكأس 25 مرة.
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