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كأس مصر.. سموحه يكتسح دكرنس برباعية نظيفه

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بأربعة اهداف نظيفة.. حقق الفريق الكروي الأول بنادي سموحة بقيادة احمد سامي فوزا كبيرا علي دكرنس في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ال32 بكأس مصر .
ليتأهل سموحة لملاقاة الفائز من مباراة بيراميدز والعبور في دور ال16 للمسابقة .
سجل للفائز احمد عبد القادر وعبد الكبير عبد القادر و ديريك نيسانبي و حسام حسن.
واستحق سموحة الفوز والتأهل بعدما احسن انتشارة داخل الملعب وتهديده باستمرار لمرمي المنافس .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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