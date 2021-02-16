شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. سموحه يكتسح دكرنس برباعية نظيفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بأربعة اهداف نظيفة.. حقق الفريق الكروي الأول بنادي سموحة بقيادة احمد سامي فوزا كبيرا علي دكرنس في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ال32 بكأس مصر .

ليتأهل سموحة لملاقاة الفائز من مباراة بيراميدز والعبور في دور ال16 للمسابقة .

سجل للفائز احمد عبد القادر وعبد الكبير عبد القادر و ديريك نيسانبي و حسام حسن.

واستحق سموحة الفوز والتأهل بعدما احسن انتشارة داخل الملعب وتهديده باستمرار لمرمي المنافس .