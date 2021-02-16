شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخشى على نجومه من اغراءات الاحتراف بعد برونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، أزمة بسبب إغراءات شركات التسويق الرياضى لـ "لاعبى الفريق" بعد ظهورهم بمستوى جيد ونجاحهم فى تحقيق إنجاز عالمى بالحصول على برونزية العالم خلال المشاركة فى كاس العالم للأندية التى أقيمت مؤخرا فى قطر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن عدد من لاعبى الفريق تلقوا عروض أبرزهم حسين الشحات الذى تلقى عرضا بالفعل من نادى الاتفاق السعودى للانتقال الى صفوفه فى الانتقالات الصيفية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

عرضت إحدى شركات التسويق على المغربى بدر بانون الموافقة على تسويقه فى أوروبا بعد نجاحه فى خطف الأنظار منذ إننتقاله للاهلى وظهوره بمستوى عالى خلال مونديال الأندية بجانب مجدى أفشة ومحمد هانى وأيمن أشرف الذين نجحوا فى لفت الأنظار بشدة خلال الفترة الماضية، وأكد المصدر أن موسيمانى يخشى من تأثر اللاعبين بالعروض ومطاردة وكلاء اللاعبين لهم باستمرار أملا فى تسويقهم.

وتابع المصدر أن موسميمانى قرر عقد جلسة خاصة مع اللاعبين لمناقشتهم فى موضوع العروض ومطالبتهم بغلق الملف وعدم الالتفات الى أى أمور غير التدريبات والمباريات لضمان إستمرارحالة التركيز داخل الفريق المرتبط بمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والإفريقي