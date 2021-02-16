شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفوز على البنك الأهلي بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتعرض محمد حسن، لاعب البنك الأهلي، للطرد في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، بينما سجل اللاعب شيميلي بيكلي هدف المباراة الوحيد لصالح المقاصة في الدقيقة الـ28.

وبهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 10 نقاط فقط، ليحتل المركز الـ15.