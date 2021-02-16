شكرا لقرائتكم خبر عن دافيد ألابا يعلن رحيله رسميًا عن بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال ألابا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء:"لقد أتخذت القرار بنفسي، سأغادار نهاية الموسم.. وأريد تجربة شيء جديد".

وتابع:" لم يكن القرار سهلاً، فأنا هنا منذ 13 عامًا، وأنان ممتن جدًا للنادي، ولم أقرر بعد إلى أين سأذهب".

وقد قرر صاحب الـ28 عام الرحيل عن النادي بعد فشل محاولات النادي البافاري للوصول للاتفاق معه، ولم تتناسب المطالب المادية للنمساوي مع الوضع المالي للبايرن في الوقت الحالي.

وكان ألابا قد بدأ مشواره مع الفريق الأول لبايرن ميونخ عام 2010، عندما تم تصعيده بعد موسمين من وصوله، ثم خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى هوفنهايم قبل عودته مجددًا للنادي البافاري عام 2012.

ويذكر أن بايرن ميونخ توج بذهبية مونديال الأندية 2021 للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على تيجريس المكسيكي (1-0).