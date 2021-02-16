شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني على قناة بين سبورت وجدول المعلقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021، كما أعلنت عن جدول المعلقين علي مباريات اليوم الثلاثاء، بينما لم يتم الإعلان عن معلق قناة أون تايم سبورت الناقلة للمباراة عبر البث الأرضي.

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت المعلق الرياضى التونسى عصام الشوالي ، للتعليق على مباراة الأهلي والمريخ في المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا 2021.

يبلغ المعلق الرياضى عصام الشوالي من العمر 50 سنة، ويقوم في العادة بالتعليق على المباريات الكبيرة، حيث تختاره القناة لتلك المهمة، وبدأ الشوالي عمله في اذاعة الشباب والرياضة ثم عمل في القناة الفضائية التونسية ثم انتقل إلى راديو وتلفزيون العرب وعمل في قناة الرياضة، وعمل في الجزيرة الرياضية ثم مجموعة قنوات بين سبورت.

اشتهر عن المعلق الرياضى عصام الشوالي طلاقة التحدث والحياد في المباريات الكبيرة ، وتخصص الشوالي في نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا.

علق الشوالي على مباريات الدوري الإسبانى والألماني والإيطالي والإنجليزي والفرنسي والمغربي ودوري أبطالب أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا وكأس العالم وكأس آسيا والدوري السعودية وكأس القارات وكأس العالم للاندية والدوري القطري والدوري التونسي وكأس أمم أفريقيا.

المباراة الوقت القناة المعلق ستيوا بوخارست x مانشستر سيتي 21.45 بين سبورت 4 حمادة العنزى أياكس أمستردام x روستوف 21.45 بين سبورت 8 محمد الكواليني اف سي كوبنهاجن x أبويل نيقوسيا 21.45 بين سبورت 9 نوفل باشي

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