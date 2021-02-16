شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتنس يستضيف كأس ديفيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى للتنس فوز مصر بتنظيم كاس العالم للرجال (كأس ديفيز ) المجموعة الثالثة الإفريقية بعد منافسة شرسة مع كينيا. وقد عضدد الملف المصرى نجاح الدولة في تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كاس العالم لكره اليد، في الوقت الذي توقف فيه النشاط الرياضى في معظم دول العالم.

كما عضدد الملف المصرى خبرة الاتحاد المصرى للتنس في تنظيم العديد من البطولات الدولية، خاصة خلال شهرى ديسمبر ويناير مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة اللاعبين وحسن التنظيم خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا التي مر بها معظم دول العالم.

وستتم استضافة البطولة خلال شهر اغسطس القادم بأكاديمية سماش للتنس بمطار القاهرة بداية من يوم ٩ أغسطس 2021 بمشاركة ٨ منتخبات هي بالترتيب الدولى مصر (مصنف رقم ٦٧ على العالم). كينيا (٧٠). موزمبيق (١١٣). الجزائر (١١٥). مدغشقر (١١٨). بنين (١٢٤). غانا (١٢٦) روندا (١٣٩).

وسيتم رفع الموضوع إلى اللجنة الأوليمبية المصرية للحصول على الموافقة الفنية ثم وزارة الشباب والرياضة للاعتماد والحصول على الدعم الإدارى والمالى للخروج بالبطولة بوجه مشرف للرياضة المصرية. وفور الحصول على موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم البطولة على الوجه الأكمل لتكون صورة لانعكاس اهتمام الدولة بمزاولة النشاط الرياضى برغم من تأثر معظم النشاطات الرياضية بدول العالم نتيجة جائحة كورونا.