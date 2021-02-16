شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للمنتخب يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، حضور مباراة الزمالك والإسماعيلي، من مدرجات استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، الأربعاء، في المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري.

ويرغب البدري، وجهازه المعاون، فى الوقوف على مستوي لاعبي الفريقين، قبل بداية معسكر المنتخب، المقرر في شهر مارس المقبل، استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر.