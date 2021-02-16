شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء الأحوال الجوية.. الأهلي والمريخ في ستاد القاهرة قبل المباراة بساعتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نظرائهم بناديي الأهلي والمريخ السوداني، التواجد في ستاد القاهرة، قبل إقامة المواجهة المقررة بينهما بساعتين.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ، عند التاسعة مساء الثلاثاء، علي ارض ملعب ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولي لدوري المجموعات، لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وبرر مسؤولو كاف، تبكير وصول الفريقين، الي ملعب المباراة قبلها بساعتين بدلاً من ساعة ونصف، بسبب تفادي تأخر اياً من الفريقين، عن اجراء تدريبات الإحماء التي تسبق المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية.