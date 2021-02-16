شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا: حسني عبد ربه رفض طلب «أبوجريشة» الانضمام للجنة إنقاذ الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا سيكا، لاعب نادي الإسماعيلي، ونجم منتخب مصر السابق، إن حسني عبدربه رفض طلب على أبوجريشة الانضمام للجنة الفنية المنوط بها إنقاذ نادي الإسماعيلي في أزمته وكبوته الحالية.

وأضاف سيكا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «علي أبوجريشة طلب من حسنى عبدربه الدخول والانضمام معه في اللجنة الفنية وبالفعل وافق عبد ربه لكنه وضع شرطا تعجيزيا للموافقة وهو وجود علي غيط معه في اللجنة».

وتابع سيكا: «على أبوجريشة رد على حسني عبد ربه قائلًا له: مش عايزك ومش عايز علي غيط».