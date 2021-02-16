تنظيم الحدث بالطاقة الشمسية.. رالي دبي الصحراوي يقتحم سجلات الأرقام القياسية

سيدخل رالي دبي الصحراوي سجلات الأرقام القياسية الأسبوع الحالي كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة، ونتيجة للشراكة الجديدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسيقام رالي دبي الصحراوي 2021 في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الحالي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «يسعدنا دعم تنظيم بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الذي يقام للمرة الأولى باستخدام الطاقة الشمسية ويستضيفه مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة ويسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها. وينسجم تعاوننا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات مع جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة دبي بوصفها إحدى المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في إيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة».

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة: «استخدام هذه المنشأة يعني أن الطاقة الكهربائية المقدمة لمقر الرالي الرئيسي ومركز الصيانة والخدمة يتم توليدها بالطاقة الشمسية المستدامة».

وأضاف: «لم يكن أي من هذا ممكناً لولا دعم حكومة دبي الرشيدة لرياضتنا، ولريادتها في مجال الاستدامة. وبذلك فإننا نسجل خطوة مهمة ونأمل أن تتبعها بطولات رياضة سيارات أخرى في المنطقة والعالم».

وسيقام رالي دبي الصحراوي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ودعم هيئة كهرباء ومياه دبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والشركة العربية للسيارات نيسان.

ويطمح سائق الراليات الإماراتي خالد القاسمي وملاحه الألماني ديريك فون زيتزفيتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر، للفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات (فيا) 2021، وذلك بعد أن فاز بوصافة الرالي عامي 2017 و2019.

وتضم قائمة الدراجين الذين سيتنافسون للفوز بلقب بطولة الدراجات النارية هذا العام ثلاثة دراجين فازوا بألقاب أول ثلاث نسخ من الرالي وهم الجنوب إفريقي آرون مير ومواطنه مارك اكرمان والإماراتي محمد البلوشي.

ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يستضيف الرالي خلال الفترة من 18 - 20 فبراير الحالي- أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المجمّع، وتتولى هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ المشروع.

وتعتبر شراكة منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية مع هيئة كهرباء ومياه دبي خطوة كبيرة لنوادي السيارات الوطنية (ASN) باعتبارها هيئات ملتزمة بالتنمية المستدامة للرياضة.

وفي عام 2015، أصبحت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية السيارات الثالثة على مستوى العالم، والأولى في الشرق الأوسط، التي تحصل على أعلى تقدير رسمي متاح لمبادرات التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات.

ومنذ ذلك الحين، زادت جهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لتقليل النفايات، وتعزيز إعادة التدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها والموارد بشكل أكثر كفاءة لتقليل الاستهلاك في فعاليات مثل جراند بري أبوظبي للفورمولا 1.