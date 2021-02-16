شكرا لقرائتكم خبر عن لافين يقود شيكاغو بولز للفوز على إنديانا بيسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل زاك لافين التألق وسجل 30 نقطة ليقود شيكاجو بولز للفوز 120-112 على إنديانا بيسرز، بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز لافين 12 من آخر 15 نقطة لبولز في الوقت الأصلي، ثم سجل جاريت تيمبل وكوبي وايت في الوقت الإضافي، ليحقق شيكاغو فوزه الأول خارج أرضه أمام بيسرز منذ 29 مارس/آذار 2016.

وسجل لافين بذلك 30 نقطة أو أكثر في 12 مباراة هذا الموسم واجتاز حاجز 20 نقطة للمباراة 13 على التوالي.

وأنهى وايت المباراة بتسجيل 19 نقطة، فيما أضاف تيمبل 16 نقطة ليحقق بولز فوزه الأول بعد وقت إضافي هذا الموسم، كما أنه الانتصار الأول على بيسرز خلال الموسم الجاري. وتصدر دامونتاس سابونيس قائمة مسجلي النقاط في بيسرز برصيد 25 نقطة كما استحوذ على عشر كرات مرتدة.