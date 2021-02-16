شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي .. 9 دراويش سنة أولي كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لخوض لقاء القمة أمام الزمالك غدا بالأسبوع الــ13 للدورى المحلى.

وتضم قائمة الدراويش 9 لاعبين يتواجدو للمرة الأولى بقميص الدراويش أمام الزمالك وهم : رضوان الشريفى – مروان الصحراوى – أحمد كاستيلو – مصطفى الزنانرى – حسين السيد – عبد الله جمعة – محمد عادل – آرى بابل – زياد طارق.

ويتطلع لاعبو الإسماعيلى لحصد نتيجة إيجابية أمام الزمالك تساهم فى تعديل مسار الفريق بجدول مسابقة الدورى المحلى، وغادر لاعبو الدراويش إلى القاهرة، تحضيرا للقاء الزمالك غدا، وظهرت ملامح الاصرار والتحفيز سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى تعديل مسار الفريق بالمسابقة.

وكان الجهاز الفنى قد أعلن قائمة لاعبي الإسماعيلى لمباراة الزمالك والتى شهدت عودة أكثر من لاعب يمثلون القوام الأساسى وجاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع..حسين السيد، رضوان شريفي، محمد هاشم، مروان الصحراوي، كاستيلو، الزنارى، عبد الله جمعة.

خط الوسط.. عمر الوحش، محمد عادل، نادر رمضان، محمد صادق، عماد حمدى، بابل، محمد حسن، زياد طارق.

خط الهجوم.. شكرى نجيب،فخر الدين بن يوسف، شيلونجو،محمد الشامي.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وفى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.