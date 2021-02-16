شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفوز على البنك الأهلى 1\0 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، و التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

سجل هدف المقاصة محمد دبش لاعب البنك الأهلى بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، خلال محاولته ابعاد الكرة عن المرمى، ولكن دخلت شباك فريقه فى هدف عكسى .

وواصل المقاصة استغلال النقص العددى فى البنك الأهلى نتيجة طرد محمد فتحى لاعب البنك الأهلى بعد تداخله على خالد أوتشو لاعب المقاصة، وباللجوء الى تقنية الفيديو يتم طرد اللاعب من المباراة، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين فقط.

وتمكن باسم مرسى لاعب الفريق الفيومى من الوصول إلى مرمى البنك الأهلى، وتسجيل هدف ثانى لفريقه، لكن تم إلغاؤه بداعى التسلل، لينتهى اللقاء بفوز المقاصة بهدف دون رد .

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما رفع مصر المقاصة رصيده الى 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.