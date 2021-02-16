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معوض :المنتخب جاهز لمباراتي كينيا وتوجو 25 و 28 مارس

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القاهرة - سامية سيد - كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر ، ان الفراعنة جاهزون لمباراتي كينيا و توجو المقرر لهما يومي 25 و 28 مارس في الجولة الخامسة و السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

تابع معوض في ندوته باليوم السابع أن الفريق يتصدر مجموعته ونلعب للفوز في المباراتين المقبلتين أمام كينيا و جزر القمر ، وتكون فرصة جيدة للإعداد لتصفيات كأس العالم.

وزار سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ، ونجم الأهلي السابق ، لمقر الخليج 365 ، وأشاد معوض بتطور منظومة العمل داخل الخليج 365 من وقت لأخر.

وتحدث سيد معوض عن العديد من الملفات الخاصة بالكرة المصرية ومنتخب مصر و طموحات الفراعنة في الفترة المقبلة ، و أيضا تحدث عن مروان محسن مهاجم الأهلي و رأيه في الانتقادات التي وجهت للاعب مؤخراً ، وضم رمضان صبحي للمنتخب أمام توجو .

كما تطرق سيد معوض عن رأيه في الاهتمام بالناشئين الفترة المقبلة وضرورة أن يكون هناك إهتمام بتطوير الناشئين على الطريقة المدارس الألمانية أو البلجيكية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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