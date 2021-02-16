شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والمريخ .. تعرف على نتائج الأحمر في أول مباراة بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع المريخ السودانى في التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويسعى لانطلاقة قوية فى مشوار الدفاع عن لقبه، الذى أحرزه بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

يدخل الأهلى المباراة منتشيا بتتويجه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته بعد البطولة، أمام المريخ السوداني، متسلحا بالنتائج الجيدة التي حققها في أول مباراة بعد مشاركاته الـ5 السابقة ببطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية.

وفي المباريات الـ5 الأولى بعد المشاركات السابقة في مونديال الأندية، نجح الأهلي في الفوز، دون أن يتعرض لأي تعادل أو هزيمة، كما لم تتلقى شباكه أي أهداف.

المواجهة الأولى كانت في عام 2005، بعدما حل سادسا في بطولة كأس العالم للأندية، ليعود ويفوز على حرس الحدود 1-0، في الجولة الـ12 من الدوري.

وفي 2006، حل الأهلي ثالثا في مونديال الأندية، ليعود بالفوز على حرس الحدود 2-0، في الجولة الخامسة من الدوري.

وبعد غياب استمر لعامين، عاد الأهلي للمشاركة في نسخة 2009، ليحتل المركز السادس قبل أن يعود للفوز على الكروم بنتيجة 3-0، في دور الـ32 من كأس مصر.

عام 2012 شهد المشاركة الرابعة للأهلي، حينما حل رابعا، ورغم غيابه عن اللعب لشهرين لتوقف النشاط، استهل الموسم الجديد بالفوز على المحلة بنتيجة 1-0.

آخر مشاركات الأهلي قبل النسخة الحالية جاء في عام 2013، حينما حل سادسا في مونديال الأندية، قبل أن يعود ليفوز على الإنتاج الحربي 2-0، في افتتاح الدوري.