شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المريخ.. ماذا قدم الأهلي في 17 انطلاقة سابقة بمجموعات دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلى لخوض مباراته رقم 18 في انطلاقة مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا حينما يلتقي المريخ السوداني لحساب الجولة الأولى من منافسات الأميرة الأفريقية المتوج نسختها الأخيرة المارد الحمر.

شهدت نهاية التسعينات تعديلات كبيرة على مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وبصرف النظر عن إدخال قانون الأهداف خارج الديار والمتمثل في أفضلية التتويج للفريق الذي سجل أهداف خارج دياره، لم يتغير كثيرًا في هذه المسابقة حتى عام 1997. لكن في هذا العام، اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطوة جريئة لمتابعة الصدارة التي تم تأسيسها قبل بضع سنوات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال إنشاء مرحلة دوري المجموعات في البطولة وتغيير الاسم إلى دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني النادى الأهلي من بعض الغيابات قبل مواجهته المرتقبة أمام المريخ السوداني في أفريقيا، والتى توج بالنسخة الأخيرة من دوري الأبطال بعد الفوز على الزمالك 2-1 في نوفمبر الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في حدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بفارق 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر.

ويستعرض الخليج 365 نتائج الأهلي في الجولة الأولى بدور المجموعات من انشائه في التقرير التالي:

موسم 1999، حقق الأهلي الفوز على شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 3-2، سجل ثلاثية الأحمر كل من شادي محمد وأحمد بلال ومحمد جودة.

موسم 2000، خسر الأهلي من مضيفه هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 2-1، سجل هدف الشياطين الحمر الوحيد لاعبه علاء إبراهيم.

موسم 2001، حقق الأهلي الفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الأحمر كل من علاء ابراهيم وصنداي وأحمد أبو مسلم.

موسم 2002، سقط الأهلي أمام ضيفه جان دارك السنغالي بنتيجة 2-1، سجل هدف الأحمر وقتها أحمد بلال.

موسم 2005، حقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي بهدف دون رد، سجله محمد شوقي.

موسم 2006، خسر الأهلي أمام مضيفه الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.

موسم 2007، حقق الأهلي الفوز على الهلال السوداني بثنائية نظيفة، سجلها كل من فلافيو أمادو وأسامة حسني.

موسم 2008، حقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، سجل ثنائية المارد الأحمر كل من فلافيو وأحمد حسن.

موسم 2010، تعادل الأهلي مع هارتلاند النيجيري بنتيجة 1-1، سجل هدف الشياطين الحمر نجمه محمد أبوتريكة.

موسم 2011، حسم التعادل الإيجابي لقاء الأهلي مع الوداد المغربي بنتيجة 3-3، سجل ثلاثية الأحمر كل من عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك دا سيلفا.

موسم 2012، حقق الأهلي الفوز على تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1، سجل ثنائية الشياطين الحمر كل من عماد متعب، ومحمد ناجي جدو.

موسم 2013، تعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لمثله، سجل هدف الأحمر وقتها محمد أبوتريكة من ضربة جزاء.

موسم 2016، خسر الأهلي من زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3-2، سجل ثنائية الأحمر وقتها جون أنتوي “هدفين”.

موسم 2017، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام زاناكو الزامبي.

موسم 2018، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي.

موسم 2019، حقق الأهلي الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة سجلها كل من ناصر ماهر، وعلى معلول من ضربة جزاء.

موسم 2020 خسر ألأهلي من النجم الساحلي بهدف دون رد في تونس، سجله ياسين الشيخاوي، وشهدت المباراة طرد أيمن أشرف.

موسم 2021 الأهلي ؟ - ؟ المريخ السوداني