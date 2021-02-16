شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض في زيارته لليوم السابع يتحدث عن الملفات الشائكة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ، ونجم الأهلي السابق ، لمقر الخليج 365 ، وأشاد معوض بتطور منظومة العمل داخل الخليج 365 من وقت لأخر.

وتحدث سيد معوض عن العديد من الملفات الشائكة فى الكرة المصرية ومنتخب مصر وطموحات الفراعنة في الفترة المقبلة، وأيضا تحدث عن مروان محسن مهاجم الأهلي و رأيه في الانتقادات التي وجهت للاعب مؤخراً ، وضم رمضان صبحي للمنتخب أمام توجو .

كما تطرق سيد معوض عن رأيه في الاهتمام بالناشئين الفترة المقبلة وضرورة أن يكون هناك اهتمام بتطوير الناشئين على الطريقة المدارس الألمانية أو البلجيكية ،التى تخرج لاعبين كبار كل فترة لأخري.











































































