7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 العديد من اأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، اتحاد الكرة يمهل الأندية 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا، الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى .

اتحاد الكرة يمهل الأندية 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا

أمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019 -2020، والموسم الحالى 2020 -2021. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكرا مغلقا، مساء اليوم، الثلاثاء، عقب خوض المران الجماعى فى إطار الاستعداد، لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد التدريبات.

اتحاد الكرة يقرر رسميا تشكيل إدارة منتخبات برئاسة حاتم سرور

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة رسميا تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم إدارة المنتخبات برئاسة حاتم سرور، على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين، وكذلك اختيارات اللاعبين.

نزلة برد تهدد مشاركة عمار حمدي مع الاتحاد أمام سيراميكا أعلن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أن غياب عمار حمدي لاعب وسط الفريق عن التدريبات الجماعية أمس الاثنين بسبب معاناته من نزلة برد وراء جعلته غير قادر على الشماركة فى لاتدريبات لما يشعر به من الام وارتفاع بدرجة الحرارة .

المقاصة يعترف بمفاوضات الإسماعيلي وبيراميدز مع إيهاب جلال

اعترف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، بتلقيهم مفاوضات من قِبَل النادي الإسماعيلي ونادي بيراميدز، من أجل موافقتهم على رحيل إيهاب جلال، مدرب الفريق الفيومي، لتدريب أي من الفريقين، غير أن إدارة الفريق الفيومي رفضت الأمر تماماً.