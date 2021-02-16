شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: نسعى لتحقيق مفاجأة بالكأس والمربع الذهبي هدفنا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، عن طموحات الفريق البورسعيدي في الموسم الجاري، في ظل المستوى المميز الذى يقدمه الفريق تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر": الحمد لله لازمنا التوفيق في الفترة الأخيرة، والجهاز الفني واللاعبين ييبذلون مجهود جبار، ونتطلع إلى ما هو أفضل في الفترة المقبلة، قلت من قبل أن الدوري صعب وممتع، لا توجد مباراة مضمونة أو نتيجتها معروفة قبل اللقاء كما كان يحدث من قبل.

وتأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور الـ 16 لكأس مصر بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على فريق المنصورة أحد أندية القسم الثانى فى المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر .

أضاف: أعتقد أن المربع الذهبي هذا الموسم لن يكون سهلاً على الإطلاق، ولدينا مجموعة لاعيبة محترمة وجهاز فني نثق فيه، ولم ارى مدرب يعمل أكثر من 12 ساعة داخل النادي وأقدم له كل الشكر هو والجهاز الفني وأتمنى مواصلة الانتصارات ونذهب إلى أبعد مركز بالدوري وأتمنى تحقيق بطولة لعشاق النادي.

واصل: هذا الموسم تحديداً كان من أفضل المواسم التى قدمناها كلجنة تعاقدات، هذا الموسم لم نعمل إلا على الاحتياجات ووفقنا بنسبة مائة في المائة، هذا الموسم أول مرة نشتغل على رقم واحد في طلبات المدير الفني وهذا ما أوضحته نتائج الفريق.

واختتم: طبيعي جداً أن نطمح إلى المربع الذهبي ومنذ اليوم الأول نحافظ عليه، ونعرف ما نريده من هذا الموسم، والمنافسة داخل المربع نصب أعيننا، ونتمنى أن نحقق إنجاز في بطولة الكأس وكنت متخوف جداً من المفاجأت في مباراة الكأس، خاصة بعد خروج المقاولون على يد بتروجت.