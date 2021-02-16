شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي النادي الأهلي سفر فريق الكرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال الفريقي عبر طائرة خاصة بسبب الإجهاد بجانب الوقاية من فيروس كورونا المُنتشر في العالم كله حالياً ، وإستقر الاهلي بنسبة كبيرة على السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.