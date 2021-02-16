شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي النادي الأهلي سفر فريق الكرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال الفريقي عبر طائرة خاصة بسبب الإجهاد بجانب الوقاية من فيروس كورونا المُنتشر في العالم كله حالياً ، وإستقر الاهلي بنسبة كبيرة على السفر إلى تنزانيا بطائرة خاصة وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.
ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.
ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.
من جهته عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي أكثر من جلسة مع لاعبيه فى إطار التحضير لمواجهة المريخ السوداني، من أجل تحديد خطة المباراة والأسلوب الذى سيعتمد عليه أمام بطل السودان، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه بمباريات مونديال الأندية، بخلاف وضع الخطة التى ينوى تطبيقها فى مباراة اليوم.
وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى بدلا من تكرار إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وحسم نتيجة المباراة مبكرا، لاسيما أن الفريق قد يعانى من الإجهاد فى الأمتار الأخيرة من زمن المباراة بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد العودة من قطر عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.