شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاصة يستغل النقص العددى ويتقدم على البنك الأهلى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المقاصة على نظيره البنك الاهلى ، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.

سجل الهدف للفريق الفيومى محمد دبش لاعب البنك الاهلى بالخطأ فى مرماه في الدقيقة 28 من أحداث المباراة حيث حاول ابعاد الكرة ، عن مرمى فريقه لكنه سددها بالخطأ فى فريقه.

واستغل فريق المقاصة النقص العددى في فريق البنك الاهلى بعد طرد محمد فتحى إثر تداخله مع خالد اوتشو لاعب المقاصة ، ، ولجأ الحكم الى تقنية الفيديو ،و التي ثبتت تداخل اللاعب ، ليتم طرده ويخوض البنك الاهلى المباراة ناقص العدد .

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.