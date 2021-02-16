كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والمريخ السودانى الليلة

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مواجهة كروية غاية فى الأهمية عندما يستضيف المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة.

س: ما دوافع الأهلى قبل مواجهة المريخ السودانى؟

ج: يتسلح لاعبو الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.

س: ما أهم غيابات الأهلى أمام المريخ؟

ج: يفتقد المارد الأحمر فى مواجهة المريخ لجهود كل من طاهر محمد طاهر وعلى معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة بجانب غياب حسين الشحات جناح الفريق للإيقاف ومعاناة أيمن أشرف من الاجهاد.

س: ما أبرز تعليمات موسيمانى قبل المباراة؟

ج: عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أكثر من جلسة مع لاعبيه فى إطار التحضير لمواجهة المريخ السوداني، من أجل تحديد خطة المباراة والأسلوب الذى سيعتمد عليه أمام بطل السودان، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه بمباريات مونديال الأندية، بخلاف وضع الخطة التى ينوى تطبيقها فى مباراة اليوم، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى بدلا من تكرار إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وحسم نتيجة المباراة مبكرا، لاسيما أن الفريق قد يعانى من الإجهاد فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد العودة من قطر عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

س: ماذا عن دوافع المريخ السودانى؟

ج: يخوض فريق المريخ السودانى مباراة الليلة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من دورى الأبطال، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تحقيق انطلاقة قوية بدور المجموعات الأفريقى، ويكون منافسا قويا فى المجموعة التى تضم أندية سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الكونغولى، وحذر نصر الدين نابى المدير الفنى للمريخ لاعبيه من قوة وخطورة الأهلى ودوافعه فى تحقيق الفوز، لذا ينوى اللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم وتضييق المساحات أمام لاعبى الأهلي، لاسيما أن لاعبى بطل مصر يجيدون اللعب فى المساحات الكبيرة، مع التشديد عليهم باللعب من لمسة واحدة والاستحواذ على الكرة قدر الإمكان، لتخفيف الضغط على الخط الخلفى لبطل السودان.