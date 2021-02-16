شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق: علي معلول أكبر من النقد والأهلي بمن حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد صديق نجم الأهلي السابق على الانتقادات التى وجهت إلى علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء، والذى اتهمه البعض بادعاء الإصابة للهروب من مباراة بايرن ميونخ، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": علي معلول تشعر أنه بقاله 100 سنة في الأهلي وبانون نفس القصة، وعلي معلول أكبر بكثير من الانتقادات التي وجهت إليه.

أضاف: كل تصريحات اللاعبين بعد البرونزية هو رغبتهم في العودة من جديد للمونديال، ولذلك أثق في لاعبي الأهلي في مباراة اليوم على الرغم من الغيابات، اللاعبين يحلمون بالتواجد في مونديال الأندية وخاصة عندما يشاركون في البطولة ويدركون قيمتها.

استكمل: لا أؤيد الانتقادات الموجهة إلى موسيماني بسبب أداء الأهلي، النادي تعاقد معه في وقت صعب قبل نهائي أفريقيا، وخاض مباريات كأٍ العالم للأندية بشكل مميز باستثناء مباراة بايرن ميونخ فقط كنت أرى أنه بإمكاننا تقديم مستوى أفضل.

زاد: بواليا يواجه حالة من سوء التوفيق، وأرى أن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر، ولو في جماهير مصطفى سيكون أفضل من ذلك 100 مرة، الجمهور له دور كبير .

أردف: المواهب بشكل عام اختلفت والناحية التكتيكية أصبحت أهم من المهارات، وسعيد بتواجدي في قطاع الناشئين في الفترة الحالية بالنادي الأهلي، الأمور تسير بشكل جيد، ونعمل على توصيل فكر اللاعب إلى أن يكون له دور مع الفريق الأول وطموحه في الاحتراف، وكيف يكون في الفريق الأول في أقرب وقت، ونضرب الأمثلة بمحمد هاني والشناوي وبيكهام وأيمن أشرف وغيرهم، ونتمنى أن تكون الفترة المقبلة تضم أكبر عدد من الناشئين في الفريق الأول.

واختتم: لا توجد فوارق كبيرة بين الأساسين والبدلاء في الأهلي وهذا ظهر مع الاصابات والغيابات وهذا من ضمن أسباب نجاح الأهلي.